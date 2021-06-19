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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 июня 249129 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 июня 249129 излечившихся
19 июня
22:31 2021
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На сегодняшний день в стране 249129 человек прошли лечение и 6166 умерли от инфекции COVID-19.    

На 19 июня  в Молдове подтверждены 256054 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 653 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15410 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 153 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 42 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания). 

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