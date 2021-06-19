В рамках Недели семьи, проводимой по инициативе Избирательного блока коммунистов и социалистов, сегодня в Кишиневе, как и в других районах страны, прошел Марш в поддержку традиционной семьи, в котором приняли участие десятки тысяч молодых семей, семьи с детьми, представители церкви и другие.

«Я очень рад, что Церковь, объединяющая сила нашего общества, тоже присоединилась к этому мероприятию. Марш направлен на защиту и продвижение наших традиционных ценностей и традиционной семьи, которые передаются из поколения в поколение. Команда Блока коммунистов и социалистов выступает за то, чтобы традиционная семья, состоящая из матери, отца и детей, стала образцом для подражания, социальной нормой.

Мы не допустим, чтобы ценности, лежащие в основе нашего общества, были разрушены, а нам навязывались и прививались чужие ценности, неуместные для нашей нации.

Сегодняшние мероприятия показывают, что семья и традиционные ценности являются очень важным духовным элементом, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддерживать и продвигать их. Избирательный блок коммунистов и социалистов будет разрабатывать и продвигать социальные программы, направленные на защиту, укрепление и поддержку института семьи.

Напомню, что, когда я занимал пост президента, 2019-й был объявлен Годом семьи в Республике Молдова. Были приложены значительные усилия для поддержки молодых, многодетных и социально незащищенных семей. Кроме того, в сентябре 2018 года под эгидой президента Республики Молдова в Кишиневе прошел Всемирный конгресс семьи, где присутствовало около 2000 человек, включая гостей из десятков стран.

Завтра в Кишиневе и других городах состоится Детский фестиваль, который включает в себя призы, конкурсы, концерты и множество других сюрпризов для детей. Призываю всех желающих принять участие в этих прекрасных мероприятиях!», – написал в связи с проходящими мероприятиями председатель ПСРМ Игорь Додон.