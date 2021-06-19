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Газета "Кишиневские новости"

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МИД Румынии просит Украину признать молдавский язык “несуществующим”

19 июня
15:41 2021
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Министры иностранных дел Румынии и Украины Богдан Ауреску и Дмитрий Кулеба провели в субботу встречу на полях Дипломатического форума в Анталье.

Ауреску подчеркнул поддержку Румынией сотрудничества Украины с НАТО и снова попросил соседнюю страну официально признать “отсутствие молдавского языка”, сообщает румынская пресса.

Ауреску заявил, что “после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком” в апреле 2021 года, Украина должна официально признать, что молдавского языка не существует.

В форуме в Альталье участвует также и и. о. главы МИДЕИ Молдовы Аурелиу Чокой. Обсуждалась ли и с ним тема “несуществующего молдавского языка”, неизвестно.

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