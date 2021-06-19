Члены Партии «Действие и солидарность» рассказали на пресс-конференции избирателям, как намерены обустроить Республику Молдова.

Временно вставший у руля формирования Игорь Гросу объявил, что во власти по большей части присутствуют воры. «Конкурсы и государственные закупки сфальсифицированы и выиграны теми, кто близок к коррумпированным сановникам, а проекты выполняются с опозданием и некачественно. В результате оказывается, что ремонт дорог длится годами, а выбоины появляются уже после первого дождя или снега», – заявил Гросу. В случае прихода к власти он пообещал построить два моста через реку Прут и один через Днестр. Пламенную обличительную речь продолжила Наталия Гаврилица, кандидат в депутаты, неудавшийся премьер-министр. Она заверила потенциальных избирателей в том, что будет построена железнодорожная ветка с европейской колеёй между Кишиневом и Бухарестом, а также отремонтированы 500 детских садов и восстановлена Национальная филармония.