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Газета "Кишиневские новости"

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Обещалки от ПДС: три моста и европейская колея

19 июня
15:32 2021
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Члены Партии «Действие и солидарность» рассказали на пресс-конференции избирателям, как намерены обустроить Республику Молдова.

Временно вставший у руля формирования Игорь Гросу объявил, что во власти по большей части присутствуют воры. «Конкурсы и государственные закупки сфальсифицированы и выиграны теми, кто близок к коррумпированным сановникам, а проекты выполняются с опозданием и некачественно. В результате оказывается, что ремонт дорог длится годами, а выбоины появляются уже после первого дождя или снега», – заявил Гросу. В случае прихода к власти он пообещал построить два моста через реку Прут и один через Днестр. Пламенную обличительную речь продолжила Наталия Гаврилица, кандидат в депутаты, неудавшийся премьер-министр. Она заверила потенциальных избирателей в том, что будет построена железнодорожная ветка с европейской колеёй между Кишиневом и Бухарестом, а также отремонтированы 500 детских садов и восстановлена Национальная филармония.  

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