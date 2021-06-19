На старте в Молдове два десятка участников предвыборной гонки
В Республике Молдова 11 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Центризбирком опубликовал список тех, кто в них примет участие.
В Предвыборном забеге участвуют:
1. Партия «Строим Европу дома».
2. «Гражданский конгресс».
3. Избирательный блок «Ренато Усатый».
4. «ШОР».
5. «Действия и солидарности».
6. Избирательный блок коммунистов и социалистов.
7. Движение профессионалов «Speranţa – Надежда».
8. Демократическая партия Молдовы.
9. «Платформа достоинства и правда».
10. «Национальное единство».
11. «Демократия дома».
12. Партия NOI.
13. «Развитие и консолидация Молдовы».
14. Альянс «За объединение румын».
15. Экологическая партия зеленых.
16. «Закон и справедливость».
17. «Народная власть».
18. Партия регионов Молдовы.
19. «Патриоты Молдовы».
20. «Партия перемен».
21. «Новый исторический вариант».
22. «Люди Труда».
23. Независимый кандидат Вячеслав Валько.
Всего в Республике Молдова зарегистрировано 60 партий.