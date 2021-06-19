В Республике Молдова 11 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Центризбирком опубликовал список тех, кто в них примет участие.

В Предвыборном забеге участвуют:

1. Партия «Строим Европу дома».

2. «Гражданский конгресс».

3. Избирательный блок «Ренато Усатый».

4. «ШОР».

5. «Действия и солидарности».

6. Избирательный блок коммунистов и социалистов.

7. Движение профессионалов «Speranţa – Надежда».

8. Демократическая партия Молдовы.

9. «Платформа достоинства и правда».

10. «Национальное единство».

11. «Демократия дома».

12. Партия NOI.

13. «Развитие и консолидация Молдовы».

14. Альянс «За объединение румын».

15. Экологическая партия зеленых.

16. «Закон и справедливость».

17. «Народная власть».

18. Партия регионов Молдовы.

19. «Патриоты Молдовы».

20. «Партия перемен».

21. «Новый исторический вариант».

22. «Люди Труда».

23. Независимый кандидат Вячеслав Валько.

Всего в Республике Молдова зарегистрировано 60 партий.