На пресс-конференции в агентстве IPN члены партии «Демократия дома» обвинили своего предводителя, Василия Костюка, в «предательстве национальных интересов».

По словам главы территориального отделения из Каушанского района Владимира Мельника, лидер политформитрования партийные взносы соратников тратит на ремонт собственного дома. Как утверждает член партии из города Оргеев Ион Гарштя, Костюк подделал документы, согласно которым он на съезде был переизбран председателем формирования. Также выступающий возмутился тем, что его, такого активного, не включили в первую десятку кандидатов в депутаты. Василий Мереуцэ из города Штефан Водэ обвинил Костюка в том, что тот еще в 2012-м году «продал партию» олигарху Владу Плахотнюку. В ответ председатель формирования заявил, что его оппоненты подкуплены коммунистами и социалистами. «Демократия дома» участвует в парламентских выборах, назначенных на 11 июля, и находится на 11-м месте в избирательном бюллетене.