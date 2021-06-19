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Газета "Кишиневские новости"

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Прожиточный минимум в Приднестровье меньше 100 долларов

Прожиточный минимум в Приднестровье меньше 100 долларов
19 июня
15:32 2021
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В мае на левом берегу Днестра прожиточный минимум вырос на 0,51%, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Рост трат объясняется тем, что подорожали продукты питания. Рядовой приднестровец вынужден отдавать на них, по статистике, 50,6% всех доходов. На коммунальные услуги и транспорт приходится выкладывать 28,4% заработка. Остальное уходит на приобретение одежды, развлечения и медицинские услуги. Прожиточный минимум в Приднестровье – 1581 рубль. Меньше этой суммы работодателям запрещено платить работникам. Доллар США равен 16,1 приднестровских рублей.   

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