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Газета "Кишиневские новости"

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Санду отправилась в Италию за голосами молдаван

19 июня
15:31 2021
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Президент Майя Санду оперативно рассказывает в социальных сетях о том, как проходит ее официальный визит в Италию.

Глава государства написала в Facebook, что встретилась с коллегой Серджио Маттареллой. Гостья поведала ему, как в Молдове борются с COVID-19 и традиционно попросила поддержки Рима в вопросе евроинтеграции. Но это не главное. «Важной темой обсуждения стали молдавская диаспора в Италии, проблемы, с которыми она сталкивается, и то, как она может способствовать сотрудничеству между нашими странами. В этом контексте я поблагодарила итальянских партнеров за их усилия по завершению переговоров по документу, которого ожидают многие сограждане – Соглашению о социальном обеспечении между Республикой Молдова и Итальянской Республикой, – и за подготовку к его подписанию во время моего визита в Рим», – написала Санду. Ее основной избиратель – гастарбайтер. Накануне досрочных парламентских выборов, пропрезидентская партия «Действие и солидарность» рассчитывает стать правящей за счет голосов трудовых мигрантов. Поэтому истинную цель поездки президента в разгар эпидемии на Апеннинский полуостров скрыть невозможно.  

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