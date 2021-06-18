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Газета "Кишиневские новости"

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Батрынча: Если хотите сильную страну, голосуйте за Блок ПСРМ-ПКРМ

Батрынча: Если хотите сильную страну, голосуйте за Блок ПСРМ-ПКРМ
18 июня
21:01 2021
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Вице-председатель парламента Влад Батрынча в программе «Эксклюзивное интервью» на канале РЕН-ТВ Молдова, отвечая на вопрос о том, за кого должны граждане голосовать, пояснил, что выбор очень прост, если люди хотят стабильности и развития, то голосуют за блок ПСРМ – ПКРМ, а если хаос и внешнее управление, то за партию Санду.

«Людям обязательно надо пойти на голосование. Выбор очень прост: Если люди хотят сильную стабильную страну, то голосовать надо за Блок ПСРМ-ПКРМ – мы наведем порядок, а если люди хотят страну под внешним управлением, тогда они должны голосовать за партию Майя Санду. Но я уверен, что люди выберут государственников», – заявил Влад Батрынча.

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