Вице-председатель парламента Влад Батрынча в программе «Эксклюзивное интервью» на канале РЕН-ТВ Молдова, отвечая на вопрос о том, за кого должны граждане голосовать, пояснил, что выбор очень прост, если люди хотят стабильности и развития, то голосуют за блок ПСРМ – ПКРМ, а если хаос и внешнее управление, то за партию Санду.

«Людям обязательно надо пойти на голосование. Выбор очень прост: Если люди хотят сильную стабильную страну, то голосовать надо за Блок ПСРМ-ПКРМ – мы наведем порядок, а если люди хотят страну под внешним управлением, тогда они должны голосовать за партию Майя Санду. Но я уверен, что люди выберут государственников», – заявил Влад Батрынча.