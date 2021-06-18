Суббота, 19 июня 2021, 12:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Запад вынуждает голосовать диаспору так, как выгодно еврочиновникам

Запад вынуждает голосовать диаспору так, как выгодно еврочиновникам
18 июня
20:12 2021
Версия для печати

На диаспору на Западе влияют через работодателей, потому что молдавские соотечественники трудятся в основном в качестве наемных работников и на них легко повлиять. Об этом в эфире телеканала Accent TV заявил Владимир Воронин.

«Диаспору на Западе посредством работодателей вынуждают голосовать определенным образом, выгодном определенным евроструктурам, имеющим интерес в Молдове», – сказал лидер ПСРМ, первый номер в списке Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

Владимир Воронин считает, что в Молдове должен быть принят закон о диаспоре.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,790,00%
EUR21,11+0,01%
GBP24,57+0,07%
UAH0,650,00%
RON4,280,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 19.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд