На диаспору на Западе влияют через работодателей, потому что молдавские соотечественники трудятся в основном в качестве наемных работников и на них легко повлиять. Об этом в эфире телеканала Accent TV заявил Владимир Воронин.

«Диаспору на Западе посредством работодателей вынуждают голосовать определенным образом, выгодном определенным евроструктурам, имеющим интерес в Молдове», – сказал лидер ПСРМ, первый номер в списке Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.

Владимир Воронин считает, что в Молдове должен быть принят закон о диаспоре.