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Газета "Кишиневские новости"

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Воронин: Молдова теряет значительную часть суверенитета страны

Воронин: Молдова теряет значительную часть суверенитета страны
18 июня
20:11 2021
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«У нас практически во всех министерствах последние годы были какие-то представители из Румынии, я не знаю, с погонами или без погон. В качестве советников, в качестве консультантов, еще кого-то. И я не исключаю, что они и в силовых структурах имеются, потому что то безразличие, которое проявляет, например, Служба информации и безопасности к тому, что происходит в стране и вокруг страны, именно это и подтверждает то, о чем я говорю. Поэтому вот это все в сумме взятое, и Румыния, и не только Румыния, и кто угодно извне, если влияют на нас, а мы сидим и молчим, и ничего не отвечаем, и не протестуем, и никуда их не отправляем подальше, как говорится культурно, это всё говорит о том, что мы теряем весьма значительную часть суверенитета страны», — сказал Владимир Воронин.

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