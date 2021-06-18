На сегодняшний день в стране 249066 человек прошли лечение и 6165 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 июня в Молдове подтверждены 256054 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 632 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15191 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 154 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).