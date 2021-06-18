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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июня 249066 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июня 249066 излечившихся
18 июня
18:41 2021
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На сегодняшний день в стране 249066 человек прошли лечение и 6165 умерли от инфекции COVID-19.    

На 18 июня  в Молдове подтверждены 256054 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 632 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15191 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 154 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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