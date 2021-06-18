Как известно, на прошлогодних выборах президента Ренато Усатый стал третьим, набрав 17% голосов избирателей. Въехать в президентский дворец это ему не позволило, но солидную должность занять очень хочется. И господин бельцкий градоначальник в очередной раз штурмует парламент. Он и не скрывает, что ему не по нраву заниматься хозяйственными делами в северной столице – слишком много хлопот. Поэтому он по несколько раз в год позволяет себе отправляться в отпуск в теплые края, лишь бы быть подальше от проблем.

На фоне явного успеха на президентских выборах у Усатого неплохие шансы получить достаточное количество голосов для прохождения возглавляемого им электорального блока имени себя, любимого, в законодательный орган. Понятно, что там придется с кем-то создавать коалицию, и Усатый практически открыто заявляет, в ком видит партнера. Это партия PAS, в недавнем прошлом формальным, а теперь неформальным лидером которой является президент Майя Санду.

И Усатый уже сейчас делает все, чтобы укрепить позиции Санду. Поэтому в собственность государства беспрекословно передан ряд важных для города объектов – «Водоканал», больница, «Термогаз», на очереди – предприятие по вывозу мусора. Делается все, чтобы разрушить местную торговлю, избавив от потенциальных конкурентов крупные европейские торговые сети – «Kaufland» в Бельцы уже пришел, и это явно только начало. Идет негласная борьба с рынками и даже с торговым центром «UNIC», обеспечивающими работой и заработком сотни бельчан. Судя по всему, скоро все они окажутся на улице без средств к существованию. Но их судьба господина Усатого явно не волнует, как и то, что с потерей муниципальных предприятий жителей города ждет повышение тарифов за услуги и цен на товары. Об увеличении их доходов вряд ли кто-нибудь особо будет заботиться.

Во всех этих начинаниях Усатый получает поддержку серых кардиналов – экс-вице-спикера парламента Владимира Виктюка, всегда имевшего серьезные бизнес-интересы в Бельцах, в недавнем прошлом приближенного Влада Плахотнюка, и муниципального советника от PAS Бориса Маркоча, до этого представлявшего ЛДПМ. Этот последний может выступать надежным посредником в налаживании прочных связей с Майей Санду и ее приближенными. Разумеется, небескорыстно – обоим им явно обещан солидный куш в бельцком местном бизнесе.

Более подробно с упомянутыми фактами можно ознакомиться по ссылке http://www.vedomosti.md/news/vybory-projdut-vam-belcy-prodadut-o-chyom-i-s-kem-uzhe-dogov

А тем временем Ренато Усатый, начинавший как прорусский политик, а ныне поклонник прорумынского президента Санду, получил очередной знак признательности от старших братьев-унионистов из-за Прута. Это диплом Ассоциации румынских коммун. Бельцкий градоначальник награжден за активное участие в проекте «Улучшение доступности и качества услуг для граждан – прозрачная и ответственная местная администрация». Интересно, бельчан спросили?