Почему Албот после скандала с наркотиками осталась в списках ПДС
04 июня
17:21 2021
Хотя Ната Албот официально говорила об отзыве своей кандидатуры, её так и не исключили из избирательного списка ПДС. На сайте ЦИК, Албот по – прежнему располагается под номером 8.
Напомним, что после скандала с наркотиками Ната Албот решила отозвать свою кандидатуру из избирательного списка ПДС.
Ната Албот объявила о своём решении после двух дней молчания.
«Я решила расставить приоритеты, принимая во внимание объединяющее нас дело, и принимая во внимание дело команды, я решила не причинять команде большего вреда», – такими словами сопроводила Албот публичное заявление об отказе от участия в выборах.