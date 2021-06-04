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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Албот после скандала с наркотиками осталась в списках ПДС

04 июня
17:21 2021
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Хотя Ната Албот официально говорила об отзыве своей кандидатуры, её так и не исключили из избирательного списка ПДС. На сайте ЦИК, Албот по – прежнему располагается под номером 8.

Напомним, что после скандала с наркотиками Ната Албот решила отозвать свою кандидатуру из избирательного списка ПДС.

Ната Албот объявила о своём решении после двух дней молчания.

«Я решила расставить приоритеты, принимая во внимание объединяющее нас дело, и принимая во внимание дело команды, я решила не причинять команде большего вреда», – такими словами сопроводила Албот публичное заявление об отказе от участия в выборах.

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