Игорь Додон провел рабочую встречу с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джорджем Кентом, который в эти дни находится в Республике Молдова с визитом.

Председатель ПСРМ подчеркнул важность прагматического стратегического диалога между Республикой Молдова и Соединенными Штатами, выразил признательность американским партнерам за помощь нашей стране за все годы ее независимости.

«Я подтвердил намерение возглавляемой мною Партии социалистов проводить внешнюю политику, исходя из национальных интересов Республики Молдова, и выстраивать взаимовыгодные отношения со странами-партнерами и на Западе, и на Востоке.

Говоря о внутриполитических процессах в Республике Молдова, я с сожалением указал на попытки определенных внешних сил оказать влияние на внутренние дела страны и поставить ее под внешнее управление», – указал Додон.

Лидер социалистов при этом сослался на ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, которая гласит о недопустимости вмешательства дипломатических представителей во внутренние дела государства назначения.