«Я думаю, что каждый политик формирует свой электорат. И люди ориентируются на поведение политика, которого они выбрали в качестве лидеров», считает политолог Игорь Волницкий. Об этом он заявил в передаче «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на НТВ, передает eNews.

«Я думаю, что на политиков ложится очень большая ответственность с точки зрения воспитания электората. Они должны понять, что являются примером для тех, кто за них голосует. Если политик является нетерпимым, его электорат тоже проявит это качество. И если он будет вести себя некорректно, тоже. Электорат, хочет, или нет, ассоциируется с политиками», – считает Волницкий.

Эксперта беспокоят резкие высказывания в соцсетях.

«Недовольство приравнивают к измене Родине. Я всегда об этом говорю, осознавая риски. Я никогда не мог допустить, чтобы, например, как только наша коллега Корнелия Козонак, высказала мнение в поддержку Платформы DА и против ПАС, достаточно аргументированное, на нее тут же набросились. Это ненормально. Какое же мы общество строим, какую демократию, если мы не допускаем, что у человека, который многое понимает, оперирует аргументами, есть свое мнение», – говорит политолог.