Блок коммунистов и социалистов призывает ПДС публично подписать совместное обязательство не голосовать за антисоциальные законы – ликвидацию районов и примэрий, продажу сельхозугодий иностранцам, увеличение пенсионного возраста.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил, что граждане должны знать, что собираются делать партии в будущем парламенте. Парламентарий от партии социалистов считает, что любая реформа, которая касается общества, должна широко обсуждаться, прежде чем быть одобрена.

«У нас есть информация, что ведутся дискуссии с внешними партнерами о некоторых важных изменениях в нашей стране, и которые не обсуждались внутри Молдовы», — подчеркнул Батрынча.

Он также отметил, что проект публичного обязательства будет сегодня передан ПДС. Документ может быть дополнен пунктами, которые улучшат ситуацию в стране.