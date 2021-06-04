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Газета "Кишиневские новости"

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Блок коммунистов и социалистов сделал предложение кандидатам ПДС

Блок коммунистов и социалистов сделал предложение кандидатам ПДС
04 июня
15:16 2021
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Блок коммунистов и социалистов призывает ПДС публично подписать совместное обязательство не голосовать за антисоциальные законы – ликвидацию районов и примэрий, продажу сельхозугодий иностранцам, увеличение пенсионного возраста. 

Депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил, что граждане должны знать, что собираются делать партии в будущем парламенте. Парламентарий от партии социалистов считает, что любая реформа, которая касается общества, должна широко обсуждаться, прежде чем быть одобрена.

«У нас есть информация, что ведутся дискуссии с внешними партнерами о некоторых важных изменениях в нашей стране, и которые не обсуждались внутри Молдовы», — подчеркнул Батрынча.

Он также отметил, что проект публичного обязательства будет сегодня передан ПДС. Документ может быть дополнен пунктами, которые улучшат ситуацию в стране.

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