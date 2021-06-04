На Украине намерены построить завод по производству патронов, соответствующее соглашение подписано с двумя канадскими фирмами, сообщает «Военное обозрение».

Подрядчики: GL Munitions Inc и Waterbury Farrel. Если первая компания достаточно известна в мире, то вторая создана всего около месяца назад, и у нее даже нет своего официального сайта. Данный факт вызвал легкое недоумение у экспертов. В Киеве периодически заявляют о том, что с восстанием на востоке страны был потерян единственный патронный завод, который находился в Луганске. На самом деле «потерян» он был в начале 2000-х. Тогда все оборудование с предприятия было продано на Ближний Восток, или сдано на лом. К 2014-му там уже были пустые цеха. Несколько раз Укроборонпром анонсировал строительство новых патронных заводов: в 2018-м под советские калибры, в 2019 году под НАТОвские. Однако планы реализованы не были, хотя на все про все было выделено 300 миллионов гривен. Деньги успешно потрачены. Может, канадцы все же что-то построят? Пока же Украина закупает снаряды, ракеты, гранаты и патроны у Болгарии, Литвы, Польши и Чехии.