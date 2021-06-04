Украинский посол в Германии Андрей Мельник дал очередное интервью, на этот раз журналу loyal, сообщает «Страна».

Дипломат упрекнул Берлин в том, что тот не желает вступления Киева в НАТО. «К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы могут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма притянута за уши. Именно вхождение Украины в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ», – заявил Мельник. Он заверил немецких журналистов в том, что Украина в ближайшее время не собирается разрабатывать и производить ядерное оружие. Ранее посол не исключал такой возможности. Также Мельник написал в социальных сетях: «Северный поток 2» – удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия в немецко-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса». Киев не хочет отказываться от денег, получаемых за транзит газа от «страны агрессора».