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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Санду хочет отправить молдавских отпускников в Грецию

04 июня
11:06 2021
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Президент Майя Санду встретилась с послом Греции в Румынии и Республике Молдова Софией Граммата, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны говорили об отношения между двумя странами. «Мы отдельно обсудили поездки наших граждан в Грецию. Я передала просьбу включить Молдову в список стран, не входящих в Евросоюз, гражданам которых разрешен въезд в Грецию», – заявила Санду после встречи. Похвальная забота о наших отпускниках, желающих отдохнуть на берегах Средиземного и Эгейского морей. Афины разрешили въезжать гражданам стран ЕС и еще нескольких государств при наличии паспорта о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом. Молдова в список не попала. Также Санду поблагодарила власти Греции только за одну готовность обсудить двустороннее соглашение о социальном обеспечении молдавских гастарбайтеров. Президент призвала греческие власти обеспечить максимально комфортные для трудовых мигрантов желающих проголосовать на предстоящих парламентских выборах. Можно предположить, что это и была главная цель встречи. Только благодаря голосам диаспоры, Санду смогла в прошлом году стать главой государства.

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