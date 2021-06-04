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Газета "Кишиневские новости"

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Россия готова дать Молдове кредит в случае политической стабильности

04 июня
10:52 2021
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Россия готова выделить Молдавии кредит, но только в случае достижения внутриполитической стабильности в стране. Об этом в четверг на встрече депутатов Госдумы с руководством общественных организаций, представляющих интересы молдавских граждан, заявил зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Депутат напомнил, что экс-президент Молдавии Игорь Додон был инициатором подписания соглашения о предоставлении республике российского кредита в размере 200 млн евро. “К сожалению, прозападные молдавские политики через конституционный суд добились отмены подписанного соглашения”, – продолжил Тайсаев.

“Вместе с тем российская сторона готова предоставить кредит при условии достижения внутриполитической стабильности в Молдове”, – заверил он. Зампред комитета отметил, что парламентарии внимательно следят за ситуацией в Молдавии потому, что РФ является одним из ее ключевых внешнеторговых партнеров.

Тайсаев напомнил, что “до 2021 года на ряд ключевых товарных позиций молдавского экспорта в Россию, а это овощи, яблоки, груши и т. д., действовала нулевая ставка ввозной таможенной пошлины”. Это позволило молдавским сельхозпроизводителям дополнительно заработать почти $140 млн и обеспечить рабочими местами 32 тыс. граждан Молдавии, указал депутат.

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