В Европейской комиссии (ЕК) одобрили план восстановления экономики Молдовы, и готовы на это в ближайшие три года выделить около 600 миллионов евро.

По такому случаю глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила: «Этот план демонстрирует силу нашей ассоциации и солидарности в совместной борьбе с пандемией COVID-19». На каких условиях выделяются деньги, не сообщается. В ЕК по этому поводу отделались общими фразами об «обеспечении структурных реформ в правосудии и борьбе с коррупцией». Как всегда, если что-то касается Республики Молдова на сцене появляется депутат от Румынии Зигфрид Мурешан. На этот раз по поводу намерения выдать кредит он заявил: «Это лучшая новость, которую получали граждане Молдовы от ЕС с момента либерализации визового режима». Президент Майя Санду поблагодарила за щедрость главу ЕК, и рассказала в социальных сетях как намеревается потратить деньги. «План сосредоточен на пяти направлениях: управление государственными финансами и экономикой, конкурентоспособность, торговля, малые и средние предприятия, инфраструктура, образование и занятость на рынке труда, реформы в области правосудия», – написала Санду. Эксперт в области экономики Думитру Барбалат назвал предложение ЕК «многообещающим», но при этом уточнил: «Впереди – процедура ратификации кредита». Произойдет она не завтра, а только после парламентских выборов. Так что 600 миллионов могут до Молдовы и не дойти.