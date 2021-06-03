Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова обслуживает три самолета «Боинг», последний из которых появился совсем недавно.

Закуплен он был более года назад. Одна из фирм в американском штате Техас, сообщает «Хроники Туркменистана», занималась оформлением салона. Использовались самые дорогие и эксклюзивные материалы. На борту есть даже специальное кресло с функцией раздельного массажа шести зон. Журналисты обращают внимание на то, что Бердымухамедов редко покидает пределы своей страны. За 14 лет пребывания в должности президента он 142 раза отправлялся за кордон. Получается в среднем около 10 визитов в год. Отдохнуть на побережье Каспийского моря Бердымухамедов летает один раз в сезон. До недавнего времени у президента был узкофюзеляжный «Боинг 737» и широкофюзеляжный «Боинг 777». Теперь в его авиапарке еще и самый современный «Боинг Next Generation типа 737-700 72K(WL) BBJ». Ранее у Бердымухамедова был еще «Боинг 767», но он несколько лет назад продал его Александру Лукашенко. Говорят, тот в интерьере ничего не стал менять, кроме конечно государственной символики.