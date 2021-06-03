Депутат ПСРМ Петру Бурдужа заявил, что члены правительства Молдовы в период с 2009 по 2019 года приняли ряд скандальных и трагичных для Молдовы решений. Среди них законы, позволившие осуществить банковское мошенничество. Затем те же кабмины с участием Майи Санду голосовали за то, чтобы ущерб возмещали граждане, а общая сумма ущерба составила 25 млрд леев.

Тогда же кандидаты ПДС проголосовали за концессию 49% территории на юге Молдовы, концессию аэропорта и другие действия, позволившие хищение государственных средств.

Бурдужа обращает внимание на то, что многие кандидаты в депутаты от ПДС занимали важные должности в правительствах Филата, Стрельца, Лянкэ, Габурича: министров, зам. министров, консультантов, среди которых была и Майя Санду.

«Все они участвовали и голосовали за принятие решений – в парламенте и в правительстве, соответственно, поддержали скандальные решения. Мы напоминаем об этом, чтобы было ясно – в 2009 году, когда эти «хорошие люди» пришла к власти, у них был четкий план, скоординированный с их хозяевами», – заявил депутат.

Петру Бурдужа напомнил и о встрече Санду с Натаниэлем Ротшильдом, который в 2019 году приобрел компанию «Avia Invest» – именно тогда, когда ПСРМ настаивала на возвращении аэропорта в собственность государства.

Еще один скандальный случай с участием Санду в 2019 году связан с обещанием принять закон о продаже земли иностранцам. Данное положение содержится в «Белой книге», появление которой Майя Санду приветствовала

«Это означает, что граждане Молдовы лишаться единственного богатства. Мы не хотим, чтобы наши внуки и правнуки были слугами иностранцев в нашей стране, потому что земля нам дана нашими предками и мы обязаны передать ее нашим потомкам. Точка»,- заявил Бурдужа.

По его словам, все чиновники, которые были замешаны в принятии таких решений, должны быть привлечены к ответственности.