Председатель Партии платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе в эфире телеканала TVC 21рассказал о своих ожиданиях и разочарованиях накануне парламентских выборов.

По его словам, он всегда выступал за то, чтобы партии, декларирующие в своих программах европейскую интеграцию как цель, выступали одним блоком. «У нас нет этого единства, потому что было решение других формирований идти на выборы отдельно. Партия «Действие и солидарность» (ПДС) считает, основываясь на результатах президентских выборов, что справится и без нас. Несмотря на то, что мы являемся частью одной европейской семьи, мы отличаемся от ПДС, мы стремимся к сохранению традиционных ценностей, к большей социальной защите врачей, учителей, фермеров», – поведал Нэстасе. Он уверен, что возглавляемая им партия преодолеет пятипроцентный барьер и войдет в парламент. По мнению политика, залог тому профессиональная команда кандидатов в депутаты.