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Газета "Кишиневские новости"

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Прощай, Pro Moldova, избиратели с удовольствием забудут о тебе

03 июня
13:46 2021
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Партия Pro Moldova не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, об этом сообщил журналистам лидер формирования Андриан Канду.

Ранее такое же решение приняло руководство Либерально-демократической партии. «Парламентские выборы являются продолжением президентских. Идет противостояние двух полюсов. На этих выборах идет борьба амбиций. Конкурены, которые зарегистрировались в гонке, не озвучили никаких решений. Эти выборы пройдут в разделенной, уставшей стране. Pro Moldova не будет участвовать в качестве конкурента на выборах», – рассказал Канду. Он так же пригрозил начать некую информационную компанию, в ходе коей будет разоблачать «фейки». Pro Moldova – это частичка Демократической партии, члены которой остались верными сбежавшему из страны олигарху Владу Плахотнюку. Популярность этого формирования на уровне ноля.

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