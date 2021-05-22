На сегодняшний день в стране 246332 человека прошли лечение и 6072 умерли от инфекции COVID-19.

На 22 мая в Молдове подтвержден 254601 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1172 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14242 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 746 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 106 в крайне тяжелом состоянии (18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).