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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 мая 246332 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 мая 246332 излечившихся
22 мая
19:41 2021
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На сегодняшний день в стране 246332 человека прошли лечение и 6072 умерли от инфекции COVID-19.    

На 22 мая в Молдове подтвержден 254601 случай заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1172 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14242 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 746 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 106 в крайне тяжелом состоянии (18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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