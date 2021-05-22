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Газета "Кишиневские новости"

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Демократы Молдовы окучивают «правый» электорат

22 мая
19:41 2021
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Председатель Демократической партии Республики Модова встретился и пообщался с румынским послом Даниэлом Ионице, об этом политик сообщил в Facebook.

Можно предположить, что свидание является составной частью предвыборной кампании «Парламент – 2021». «Мы в Демократической партии считаем отношения с Румынией душевными. Поговорили с господином Послом о проектах по взаимному подключению к энергетическим сетям, начатым нами еще в 2018-м году. Тогда же был принят план «Объединение через инфраструктуру», наверное, самый амбициозный подобный проект – автострады, мосты, роуминг, газ, электричество, культура, стипендии, детские сады», – сообщил Филип. Возглавляемая им партия борется за голоса правого электората, а точнее сторонников объединения с соседней страной. На этом же поле действуют: Альянс «За объединение румын», «Национальное достоинство» и «Действие и солидарность».

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