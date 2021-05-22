Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ опасается того, что в новоизбранном парламенте некие темные силы будут «решать судьбу румынской нации», сообщает ИНФОТАГ.

Не все политформирования правого толка сошлись под крышей Альянса «За объединение румын» и это очень расстраивает политика. Киртооакэ даже раскрыл некий мировой, а точнее европейский заговор против Бухареста. «Германия посредством PAS (Партия «Действие и солидарность», пропрезидентская, ред.) и Россия продвигают Додона, Воронина, Усатого и Шора, котрые могут оказаться в парламенте на почетном месте», – написал Киртоакэ в социальных сетях. По его мнению, реальную помощь Республике Молдова оказывает исключительно Румыния, она принимает студентов, дарит дизельное топливо, тянет газопровод, ремонтирует детские сады, направляет в Кишинев гуманитарную помощь. К сожалению, по мнению политика, поддержку Бухареста у нас не очень ценят.