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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавский либерал раскрыл антирумынский заговор

22 мая
12:41 2021
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Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ опасается того, что в новоизбранном парламенте некие темные силы будут «решать судьбу румынской нации», сообщает ИНФОТАГ.

Не все политформирования правого толка сошлись под крышей Альянса «За объединение румын» и это очень расстраивает политика. Киртооакэ даже раскрыл некий мировой, а точнее европейский заговор против Бухареста. «Германия посредством PAS (Партия «Действие и солидарность», пропрезидентская, ред.) и Россия продвигают Додона, Воронина, Усатого и Шора, котрые могут оказаться в парламенте на почетном месте», – написал Киртоакэ в социальных сетях. По его мнению, реальную помощь Республике Молдова оказывает исключительно Румыния, она принимает студентов, дарит дизельное топливо, тянет газопровод, ремонтирует детские сады, направляет в Кишинев гуманитарную помощь. К сожалению, по мнению политика, поддержку Бухареста у нас не очень ценят.            

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