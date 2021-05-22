Ната Албот, числившаяся в списке кандидатов в депутаты от пропрезидентской Партии «Действие и солидарность» отказалась от участия в выборах.

Причина – озвученная недавно информация о том, что в 2016 году, в международном аэропорту Кишинева у нее была обнаружена марихуана. На одной из гулянок, по версии самой Албот, она взяла оставленную кем-то пачку сигарет. На следующий день она отправилась в Бухарест. «В аэропорту на контроле меня стали проверять. Полицейский достал пачку, забрал ее и мне показалось, что он знает, что должно быть в ней. Меня спросили: «Что это?». Ответила: «Не представляю себе». Отвели в сторону. Затем ко мне подошел другой сотрудник, который попросил меня объяснить ситуацию и отпустил», – поведала кандидат в депутаты. По словам Албот через два месяца ей сообщили – марихуаны было в пачке так мало, что дело заводить не стали. Однако о случившемся пять лет назад много говорят, и тем самым компрометируют «Действие и солидарность», а потому Албот объявила, что не будет баллотироваться в депутаты. Как все просто, оказывается. Кстати, объясняя свое решение о выходе из списка ПДС, «героиня» ничуть не тушевалась. Напротив, она выглядела героиней этой неприглядной истории.