“Неприкасаемость” судьи, которая скрывает имущество и неоднократно замечена в вынесении сомнительных вердиктов обеспечивается высокоставленным функционером ПДС Игорем Гросу. Об этом сообщает портал “Sinteza.org”.

«Дисциплинарные взыскания в отношении судьи Марины Анточ заканчиваются безрезультатно благодаря влиянию депутата ПДС Игоря Гросу, который имеет воздействие на руководство судебной системы», – отмечает издание.

В статье под названием “De ce Igor Grosu se implică în justiție promovând judecători penali” приводится длинный ряд фактов нарушения судьей законов, а также способов, которые используются, чтобы вывести ее из-под санкций.

Журналисты отмечает, что судья является двоюродной сестрой фина Игоря Гросу- Виталия Посту, который и попросил своего кума оказать покровительство судье.

Читайте: https://sinteza.org/2021/05/22/investigatie-de-ce-igor-grosu-se-implica-in-justitie-promovand-judecatori-penali/