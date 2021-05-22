Суббота, 22 мая 2021, 17:39

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Гросу из ПДС попал под разоблачающее расследование журналистов

Игорь Гросу из ПДС попал под разоблачающее расследование журналистов
22 мая
12:16 2021
Версия для печати

“Неприкасаемость” судьи, которая скрывает имущество и неоднократно замечена в вынесении сомнительных вердиктов обеспечивается высокоставленным функционером ПДС Игорем Гросу. Об этом сообщает портал “Sinteza.org”.

«Дисциплинарные взыскания в отношении судьи Марины Анточ заканчиваются безрезультатно благодаря влиянию депутата ПДС Игоря Гросу, который имеет воздействие на  руководство судебной системы», – отмечает издание.

В статье под названием “De ce Igor Grosu se implică în justiție promovând judecători penali” приводится длинный ряд фактов нарушения судьей законов, а также способов, которые используются, чтобы вывести ее из-под санкций.

Журналисты отмечает, что судья является двоюродной сестрой фина Игоря Гросу- Виталия Посту, который и попросил своего кума оказать покровительство судье.

Читайте: https://sinteza.org/2021/05/22/investigatie-de-ce-igor-grosu-se-implica-in-justitie-promovand-judecatori-penali/

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,690,00%
EUR21,540,00%
GBP25,03–0,01%
UAH0,640,00%
RON4,370,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 22.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд