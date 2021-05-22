Власти Кишинева ведут планомерную борьбу со всевозможными киосками, установленными на улицах города, прежде всего, центральных. И последовательно убирают торговые точки, продающие кофе, сигареты и вообще все, что душе угодно. Но вместе с ними исчезают и газетные киоски, причем не только с улиц центра города, но и с главных магистралей секторов. Почему «под раздачу» попали киоски, доносящие до людей печатную информацию и предлагающие немало сопутствующих товаров, непонятно.

Мы постоянно заявляем о том, что стремимся к европейскому уровню. Между тем люди, бывавшие в европейских столицах, и не только (а таких уже немало), знают, что там с газетными киосками не то, что не борются, они есть повсеместно и служат украшением городской среды.

Мы попросили высказать свое мнение по этому поводу председателя Ассамблеи народов Молдовы Ольгу ГОНЧАРОВУ:

– Сошлюсь на пример Брюсселя, где не раз приходилось бывать. И там, и в других европейских городах киоски не просто присутствуют. Они продают не только прессу, но и всякую мелочевку – жевательную резинку, напитки, конверты и многое другое. И оформлены они все в одном оригинальном стиле и сразу узнаваемы.

Пусть сейчас интерес к печатной прессе стал меньше, но он есть. Да, многие уходят в интернет, но не все. А если падает интерес к книгам, нужно закрывать библиотеки? Или музеи?

Ликвидация киосков – это нарушение прав граждан на доступ к информации. Кто сказал, что вся информация должна быть только в электронной форме, а не на бумаге? И так сейчас осталось немного печатных изданий. Получается, что у этих газет нет возможности дойти к своим читателям. Кроме того, газетные киоски всегда были принадлежностью определенного культурного пласта. Люди не просто что-то покупали в киоске, но и имели возможность поговорить, пообщаться, а это очень важно. Сегодня мы, к сожалению, видим только тела, а хотелось бы увидеть и душу. Нужно вернуть киоски как часть культурного наследия города.

Выдвигается аргумент: киоски не украшают город. Так давайте сделаем так, чтобы украшали! Пусть будут все оформлены в едином изящном стиле, например, в традиционном бессарабском. Это было бы и красиво, и разумно, и права читателей были бы обеспечены, и культурный уровень столицы был бы немного повышен. Киоски могут стать такой жемчужинкой в облике города. Почему бы, например, не объявить конкурс на лучший проект для студентов архитектурного факультета Технического университета? Это не унылые многоэтажки проектировать, здесь большой простор для фантазии. А в результате можно получить еще одно украшение Кишинева.