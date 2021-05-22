Процесс вакцинации в стране набирает обороты. На данный момент прививку получили около 6% населения, и число это все время растет. Но у людей остается немало вопросов, касающихся вакцинации. Ответить на них мы попросили директора Муниципальной больницы «Святой Троицы», доктора медицины Олега КРУДУ. Подразделениями именно этой больницы являются COVID-центр на МОЛДЭКСПО и Муниципальный центр вакцинации.

– Стоит ли опасаться реакции на прививку и даже осложнений?

– Реакции на прививку не обязательно будет, но если она все же проявляется, то может быть выражена как легкое недомогание, покраснение в месте укола, появление температуры, чаще незначительной, но возможно и более высокой. Реакция обычно проявляется в первые сутки-двое и, как правило, в течение суток эти симптомы исчезают. Отмечу, что у людей, предрасположенных к аллергии, может быть и индивидуальная, более сильная реакция, вплоть до анафилактического шока. Но такое встречается крайне редко. Для подобных случаев у нас в Муниципальном центре оборудован специальный пост, где за всеми, получившими вакцину, в течение положенного времени наблюдает врач. Однако до настоящего времени мы с какой-то экстремальной ситуацией ни разу не сталкивались. В целом же, какая-либо реакция на прививку проявилась меньше, чем у одного процента вакцинированных, и ни одного серьезного случая зафиксировано не было. Что касается осложнений, в Молдове они не зарегистрированы, поэтому судить достоверно сложно.