Игорь Додон поздравил сограждан со Всемирным днем культурного разнообразия.

Почти треть населения страны составляют представители десятков этносов, которые на протяжении десятилетий и даже столетий мирно уживаются на благодатной земле Молдовы, защищая и продвигая свои языки и культуры и при этом выступая своеобразным мостом между Молдовой и другими странами. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон по случаю Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития.

«Главное богатство Молдовы – ее люди! Наша партия всегда с уважением относилась к представителям различных этносов, что выразилось и в процессе формирования избирательного списка: треть наших кандидатов в депутаты составляют представители других народов, что соответствует проценту иных этносов в нашей стране», — написал Игорь Додон в социальной сети.

Лидер социалистов напомнил, что в Молдове 30 лет действует Агентство (ранее Бюро) по межэтническим отношениям, под его эгидой проходит ежегодный Этнокультурный фестиваль народов, а в бытность главой государства Игорь Додон учредил должность советника президента по межэтническим отношениям.