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Газета "Кишиневские новости"

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Что сказала Албот правоохранителям, задержавшим ее с наркотиками

22 мая
10:21 2021
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В день, когда нынешний кандидат от ПДС Ната Албот была задержана с наркотиками в кишиневском аэропорту, она собиралась лететь в Бухарест. После задержания Албот сообщила правоохранителям, что наркотик она взяла в заведении «Propaganda», принадлежащем журналистке Наталье Морарь. Такая информация содержится в постановлении о возбуждении административного дела, опубликованном телеграм – каналом INDEX.

«Она должна была лететь рейсом Кишинев – Бухарест. Из объяснений, предоставленных Натой Албот правоохранителям, вещество было получено в заведении «Propaganda», где проходило мероприятия с большим числом участников», — написал автор канала.

Напомним, что на днях была опубликована информация об обнаружении наркотиков у Наты

Албот, нынешнего кандидата ПДС на досрочных парламентских выборах, в

кишиневском аэропорту. Правонарушение имело место в 2017 году, однако журналистке удалось тогда выйти сухой из воды.

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