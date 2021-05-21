В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что «по мере приближения внеочередных парламентских выборов в Молдавии агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты». В качестве примера она привела высказывание главы делегации Евросоюза в Молдове Петера Михалко, сделанное в эфире одного из телеканалов.

«Михалко вновь допустил непозволительную для дипломата критику в адрес органов государственной власти Молдавии, подчеркнув несовершенство системы правосудия республики и открыто заявив, что «новый молдавский парламент должен быть заслуживающим доверия». Подобное проявление неуважения к основным политическим институтам Молдавии и избирательность в определении объектов критики, которыми всегда становятся политические силы республики, выступающие за развитие диалога с Россией, стало, к сожалению, обычной практикой стран Запада», – отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия «выступает за развитие по-настоящему равноправных, дружественных отношений с Республикой Молдова, в основе которых будут соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела, уважение молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти, сформированными в результате его волеизъявления». Мария Захарова обратилась с призывом к США и странам Евросоюза не вмешиваться во внутренние дела и политические процессы суверенных государств, сообщает РИА «Новости».