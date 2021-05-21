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Газета "Кишиневские новости"

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Журналисты Telegraph.md пожаловались в полицию на президента Молдовы

Журналисты Telegraph.md пожаловались в полицию на президента Молдовы
21 мая
16:26 2021
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Редакция портала Telegraph.md повторно направила жалобу в полицию, после того как администрация президента отказалась предоставлять информацию о содержании меморандума, подписанного между ведомством и фондом Адэнаура, а также список советников и консультантов президента, получающих вознаграждение из внешних фондов. По истечению законного срока для получения ответа на петицию и получения доступа к информации, журналисты издания посчитали, что своим бездействием сотрудники аппарата главы государства препятствуют им осуществлять свою профессиональную деятельность.

На этом основании они обратились в полицию для того, чтобы выявить ответственных лиц для того, чтобы применить к ним санкции, предусмотренные законодательством.

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