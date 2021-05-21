Редакция портала Telegraph.md повторно направила жалобу в полицию, после того как администрация президента отказалась предоставлять информацию о содержании меморандума, подписанного между ведомством и фондом Адэнаура, а также список советников и консультантов президента, получающих вознаграждение из внешних фондов. По истечению законного срока для получения ответа на петицию и получения доступа к информации, журналисты издания посчитали, что своим бездействием сотрудники аппарата главы государства препятствуют им осуществлять свою профессиональную деятельность.

На этом основании они обратились в полицию для того, чтобы выявить ответственных лиц для того, чтобы применить к ним санкции, предусмотренные законодательством.