Мир сегодня сталкивается с дефицитом вакцин от коронавируса. Большинство стран зависит от поставок вакцин от разных производителей, и не всегда есть возможность получить достаточное количество препаратов одного наименования для двукратного введения.

В связи с этим возникает вопрос: что будет, если использовать комбинированные вакцины на разных этапах вакцинации? Ученые испанского Института здоровья Карлоса III в Мадриде провели исследование с участием более шестисот шестидесяти человек, которые по первому этапу были вакцинированы препаратом Oxford — AstraZeneca, а по второму – Pfizer и BioNTech. Оказалось, что при таком комбинировании в организме начали вырабатываться антитела в гораздо большем количестве, чем у тех, кто получил две дозы Oxford — AstraZeneca. У участников, которые получили всего одну дозу прививки, уровень антител остался прежним. Правда, и побочные эффекты от комбинации вакцин проявились сильнее, но, по мнению ученых, это не представляло опасности для здоровья пациентов, сообщает телеканал «Доктор».