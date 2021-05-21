В российском Уральском федеральном университета разработали новый вид стройматериалов, способный эффективно защитить от негативного воздействия радиационного излучения. Это кирпичи, в состав которых добавлены отходы металлургического производства.

Кирпич считается одним из лучших материалов для устройства защиты от объектов, которые могут производить ионизирующее излучение. Сырьем для кирпичей служит обычная глина, за счет чего они недороги, технология их изготовления несложна, а при добавлении в процессе производства тяжелых металлов защитные свойства кирпичей многократно увеличиваются.

Недостатка ни в сырье, ни в добавках нет – на Урале много металлургических предприятий и, соответственно, много отходов производства. Разработанная учеными технология позволяет не только получить защитные материалы, способные снизить уровень ионизирующего излучения настолько, что оно становится безопасным для человека, но и пустить в дело промышленные отходы, которые, как правило, идут в отвалы и загрязняют окружающую среду.

В перспективе ученые планируют разработать по такой же технологии защитные строительные материалы с использованием в качестве основного сырья также цемента, бетона и различных полимеров. Они могут найти применение на атомных электростанциях, хранилищах радиоактивных отходов и в медицинских учреждениях, использующих ионизирующие методы лечения, сообщает scientificrussia.ru.