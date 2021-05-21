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Газета "Кишиневские новости"

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Гречаный: Мы должны беречь и укреплять наше единство

Гречаный: Мы должны беречь и укреплять наше единство
21 мая
14:21 2021
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Молдова богата разноцветьем национальностей и культур. Сохраняя самобытность, этнические группы обогащают друг друга и общую культурную палитру нашей страны. Об этом сегодня, по случаю Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития, заявила спикер Зинаида Гречаный.  

«Мы разные, но мы едины, и должны беречь и укреплять это единство. Никогда не устану повторять, что для сохранения мира важно относиться друг к другу с уважением и взаимным доверием», – подчеркнула она. Гречаный отметила также, что национальные меньшинства должны иметь достойное представительство в органах власти. 

«Они должны быть активно представлены в парламенте так, как представлены сейчас во фракции ПСРМ: почти четверть наших депутатов принадлежат к национальным меньшинствам. А все вместе мы выражаем чаяния единой Молдовы – молдаван, украинцев, русских, гагаузов, болгар, евреев, поляков, азербайджанцев, армян, ромов, белорусов, казахов и т.д. В Молдове всем должно быть комфортно и все должны жить безопасно и счастливо. Так было и так должно продолжаться», – подытожила председатель парламента.

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