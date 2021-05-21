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Газета "Кишиневские новости"

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ЦИК зарегистрировал блок ПКРМ-ПСРМ и список кандидатов в депутаты

ЦИК зарегистрировал блок ПКРМ-ПСРМ и список кандидатов в депутаты
21 мая
14:16 2021
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Соответствующее решение было принято 21 мая 2021 года. Таким образом, отныне блок ПКРМ-ПСРМ может начинать предвыборную кампанию. Напомним, досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля. Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент после весьма спорного решения Конституционного суда. Выборы будут проходить на фоне продолжающейся эпидемии, что по мнению многих специалистов грозит новой вспышкой заболеваний. Однако сторонников Санду эта опасность не останавливает. Партия ПАС, которая идет на выборы под лозунгом поддержки действующего президента Молдовы, рассчитывает получить большинство мандатов. Такая перспектива выглядит довольно мрачно, поскольку прошедшие пять месяцев демонстрируют, что Майя Санду проводит политику, угодную Западу и не считается с нуждами местных предпринимателей и простых граждан. Единственной силой, способной противостоять этому является ПСРМ, которая после создания блока с ПКРМ, может  предложить избирателям весьма заманчивые и действенные перспективы, что дает социалистам шанс не только получить достойную по численности депутатскую фракцию, но и сформировать правящую коалицию.   

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