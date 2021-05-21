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Газета "Кишиневские новости"

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Додон высказался о кандидате ПДС, пойманном с марихуаной в аэропорту

Додон высказался о кандидате ПДС, пойманном с марихуаной в аэропорту
21 мая
14:16 2021
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Председатель Партии социалистов прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что у одного из кандидатов ПДС в депутаты, Наты Албот, в 2017 году в результате проверки в Международном аэропорту Кишинёва обнаружили наркотики.  

«Это и есть “команда мечты”, это “хорошие люди”? То есть этот парламент мы свергаем, потому что в нём плохие люди, отправляем их в историю, так как они коррумпированные и не знаю ещё какие, а кого выбираем на их место?», – задается вопросом экс-президент. Игорь Додон отметил, что это – внутреннее дело ПДС, однако лично его отношение к любому человеку, который нарушает закон, негативное.

«Я не думаю, что граждане допустят, чтобы страной управляли люди, которые с утренней чашкой кофе непонятно что курят или нюхают, а потом идут решать судьбу Молдовы, судьбу наших детей, стариков и так далее», – добавил лидер социалистов.

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