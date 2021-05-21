Пенсионеры и получатели социальных пособий с низкими доходами получат единовременную выплату в 1 тыс. леев. Об этом сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон. Политик отметил, что финансовая помощь будет предоставляться 1 октября – Международный день пожилых людей.

Он также заявил, что это станет возможным, если Блок социалистов и коммунистов победит на досрочных парламентских выборах.

«Пенсионеры в этом году получили по 1 тыс. леев к Пасхе и подобную помощь мы обещаем и 1 октября, конечно, если выиграем выборы. В прошлом году пенсионеры получили по 700 и 900 леев, в общей сложности получилось 1600 леев. Таковы наши планы», — заявил Додон.

Единовременная выплата пенсионерам и получателям социальных пособий является инициативой Игоря Додона. В 2020 году ее размер составил 700 леев. Ее получили 581 тыс. человек. С 1 октября 2020 году размер выплат был увеличен до 900 леев, а количество получателей составило 643 тыс. человек. В апреле 2021 года свыше 673 тыс. человек получили по 1 тыс. леев.