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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Партия в 1 млн доз вакцины Sputnik V будет доставлена Кишинев

Додон: Партия в 1 млн доз вакцины Sputnik V будет доставлена Кишинев
21 мая
13:06 2021
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В июне еще 1 млн. доз вакцины Sputnik V могут быть доставлены в Молдову.

Власти Молдовы ведут переговоры с Российской Федерацией о приобретении партии в 1 млн доз вакцины «Sputnik V». Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, пояснивший, что медикаменты могут быть доставлены в Кишинев уже в следующем месяце.

«Надеюсь, что в июне будет одобрено подобное решение, чтобы мы могли получить около полумиллиона доз вакцины «Sputnik V». Знаю, что большинство ждет именно эту вакцину. Я тоже думаю вакцинироваться Sputnik V. Когда она будет доступна для всех, я сделаю это, здесь, в Молдове», — сказал Додон.

Напомним, что Российская Федерация выделила Молдове в виде гуманитарной помощи 142 тыс. доз вакцины. Это произошло после обращения спикера Зинаиды Гречаный и Игоря Додона в бытность его президентом страны.

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