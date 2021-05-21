На самом деле, зачем Майи Санду так необходима Наталья Албот? Вопрос не праздный…

Как только ПДС огласило имя восьмого номера в своём избирательном списке, грянули один за другим, как весенние раскаты грома скандалы, в центре которых оказалась знакомая нам и не лишенная обаяния дама. Если такие мрачные истории, как увиливание от уплаты налогов в Канаде, где проживает Ната, можно списать на электоральные слухи, то покуривание каннабиса во время ее короткого отпуска в Кишинёве было запротоколировано полицией.

Похоже, список приключений, которые журналистка и предпринимательница нашла на свою гламурную задницу длиннее, чем могла себе представить Санду. Как должна поступить в таком случае президент? Как известно она лично орудует партийным сито, пытаясь отмыть золотой запас кадров такой необходимый для осуществления, как она того обещает, радикальных преобразований в стране…

Опыт показывает, что Майя своих не сдаёт, даже если за ними водятся серьезные грешки. Она относится к своим подчиненным, как к помидорам из известного анекдота: не любит, но охотно кушает. В политической борьбе хорош и овощ, и заточенный нож, и луженая глотка.

Поэтому и пришлись к президентскому дворцу ранее осужденный Негруцэ, офшорный принц Спыну, прятавшая свои заграничные гостиницы и отечественный фальшивый диплом Немеренко, устроивший договорные игры с Конституционным Судом юридический шулер Литвиненко и пытавшийся отморозить давно замороженный приднестровский конфликт Гросу.

Никого не забыли? Почти все эти близкие соратники президента, попавшие в избирательный список ПДС, заслуживали по меньшей мере судебного разбирательства, но Майя Санду каждый раз яростно и упрямо их защищала. Почему ни один виновный не наказан, почему Санду не вычеркивает из списка недостойных?

Для журналистов такого склада ума, как Ната, показная развязность и богемные выходки не минус, а, наоборот, достоинство. У каждой профессиональной категории есть неписанный свод отступлений от нормы, одобренный по умолчанию деонтологический люфт. Деловые люди не осудят, скорее всего, Спыну за шалости в офшорах, а адвокаты не станут упрекать Литвиненко за юридическое плутовство.

Конечно, у каждого человека есть свои слабости и изъяны, только не с любым изъяном дают путёвку в парламент представлять народ… Иначе, какая разница между депутатом и «шестёркой»? Если Майя Санду набирает в свою команду шантажируемых людей, то какая разница между нею и, скажем, Плахой?

Майя Санду не сумела доказать пока и, кто знает, докажет ли, свои принципиальные преимущества перед бывшими национальными лидерами. Она не честнее Снегура, не хитрее Лучинского, не смелее Воронина и не организованнее Плахотнюка. Чем же президент заслужила свое высокое кресло? Волшебными баснями о будущем? Но партийный список Майи Санду годится разве что для обложки «Сказки о рыбаке и золотой рыбке».