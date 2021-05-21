Председатель ПСРМ Игорь Додон считает, что люди, которым нанесен ущерб в результате проливных дождей, должны получить материальную помощь. Экс-глава государства заявил, что правительство должно оказать поддержку пострадавшим в результате природных бедствий, а не только выделять деньги на проведение выборов.

«Люди ждут помощи от государства. В этой ситуации кто государство? Президент – нет, она занята, прогуливается. Правительство должно оказать помощь из резервного фонда, в котором до недавних пор было 98 млн леев. Из-за амбиций 70 млн взяли и дали на выборы. Хватит 30 млн, чтобы помочь пострадавшим? Пусть правительство проверит. Людям надо помочь», — сказал Додон.

Лидер социалистов отметил, что средства Резервного фонда необходимо направлять в приоритетном порядке для жизненноважных сфер, например, для покрытия части долго по зарплате сотрудникам МЖД.

«Я бы предложил правительству найти возможность увеличить резервный фонд, Хотя без парламента это сложно. Было бы хорошо теперь из этого фонда дать МЖД около 30 млн леев на покрытие долгов по зарплате, чтобы не блокировать внешнюю торговлю, экспортно-импортные операции. Надо найти деньги, чтобы помочь людям», — сказал Додон.

Напомним, что по требованию президента Майи Санду кабмин выделил из Резервного фонда 70 млн леев на проведение досрочных парламентских выборов.