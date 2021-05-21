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Газета "Кишиневские новости"

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Кто стоит за решением Санду не утверждать закон о внутренней торговле

Кто стоит за решением Санду не утверждать закон о внутренней торговле
21 мая
12:56 2021
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Решение не промульгировать изменения в закон о внутренней торговле принято не Майей Санду, а теми, кто ее контролирует. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в ходе прямого эфира.

«Не Майя Санду против, а против те, кто ее контролирует. Решение не промульгировать изменения в закон о внутренней торговле продиктовано из-за пределов страны. Кто боится изменений в закон, которые позволяют местным производителям продавать товар дома? Попробуйте отвезти продукцию и разместить ее на полках в Румынии, Германии… Будет множество препятствий и никогда не попадет наш производитель с большими объемами туда. А нам, когда хотим сделать то же самое, запрещают. Их интересует только продажа в Молдове товара(собственного, ред.) и вот нашли руководителя, который блокирует инициативы парламента. Мы будем настаивать на принятии этих законов, которых ждут граждане», — сказал Додон.

Напомним, что Майя Санду не одобрила поправки в закон о внутренней торговле – законодательную инициативу депутата Платформы DА Александра Слусаря. Документ предусматривает обеспечение лучшими условиями отечественных производителей продукции при размещении их товаров в магазинах.

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