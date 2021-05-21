Избирательный блок коммунистов и социалистов создан, чтобы решать насущные проблемы людей, заявил председатель партии социалистов Игорь Додон. В ходе прямого эфира в соцсетях он рассказал о сложившейся ситуации в экономической и социальной сферах.

«Промышленное производство в 2020 году меньше уровня 1989 года на 40%. В сельском хозяйстве падение на 50%. За эти тридцать лет другие страны развивались, а мы падали. Вы знаете, что с 2009 года производство молока упало на 44%? За этот же период – с 2009 года по 2020 г.- количество учеников и студентов сократилось на 124 тыс. человек. Вот этими вопросами мы будем заниматься. Мы знаем, как их решать, у нас есть опыт. Мы это уже демонстрировали – и до 2009 года, когда вместе с коммунистами работали на благо страны, и в 2020 году, когда были у власти», — рассказал Игорь Додон. Он также отметил отсутствие опыта у политических оппонентов, большинство из которых никогда не имели отношения к реальным экономическим процессам или госуправлению, находясь на грантовом довольствии.

«А какой опыт у наших оппонентов? Опыт работы на Сороса и дядю Сэма. Получали зарплату и ничего не делали, попивая чай-кофе? И за это их гладили по головке. Вот это должны понять люди, когда будут принимать решения», – заключил Игорь Додон.