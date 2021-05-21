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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон прокомментировал продажу Джурджулештcкого порта

Игорь Додон прокомментировал продажу Джурджулештcкого порта
21 мая
12:26 2021
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Все сделки со стратегическими объектами должны соответствовать отечественному законодательству и национальным интересам Молдовы. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях заявил лидер партии социалистов Игорь Додон, комментируя переход контроля над компанией – оператором Джурджулештcкого порта Европейскому банку реконструкции и развития.

«Я был ответственным за строительство этого порта. И помню, как там, на берегу были только две цистерны. Я знаю, как тяжело шло строительство этого стратегического объекта. Поэтому нужно понять, что там произошло с этой сделкой. Наша позиция состоит в следующем: нельзя позволить, чтобы стратегические объекты работали против национальных интересов Молдовы», — сказал Игорь Додон.

Напомним, что на этой неделе стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития получил контроль над компанией – оператором порта в Джурджулештах.

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