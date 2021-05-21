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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Санду боится разоблачений одного из кандидатов в депутаты

Президент Санду боится разоблачений одного из кандидатов в депутаты
21 мая
12:21 2021
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В ПДС намеревались исключить Нату Албот, замешанную в скандале с наркотиками, из предвыборных списков, однако кандидат в депутаты пригрозила «рассказать все», посоветовав руководству партии «не возвращаться к этой теме». Об этом сообщает портал «Sinteza.org» со ссылкой на свои источники.

«О содержании проведенного разговора была проинформирована и Майя Санду, которая согласилась сохранить ее в списке. Шантаж Наты Албот дал результат, а вечером Игорь Гросу объявил, что она не будет исключена из списка кандидатов. Заявление Гросу спровоцировало недовольство в рядах формирования, а источник в ПДС сообщил, что не исключены публичные заявления о несогласии с данным решением», — пишет издание.

Отметим, что скандал с кандидатом в депутаты от ПДС Натой Албот разгорелся после того, как полиция подтвердила, что в 2017 году у нее обнаружили наркотики во время проверки в кишиневском аэропорту.

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