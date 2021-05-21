В ПДС намеревались исключить Нату Албот, замешанную в скандале с наркотиками, из предвыборных списков, однако кандидат в депутаты пригрозила «рассказать все», посоветовав руководству партии «не возвращаться к этой теме». Об этом сообщает портал «Sinteza.org» со ссылкой на свои источники.

«О содержании проведенного разговора была проинформирована и Майя Санду, которая согласилась сохранить ее в списке. Шантаж Наты Албот дал результат, а вечером Игорь Гросу объявил, что она не будет исключена из списка кандидатов. Заявление Гросу спровоцировало недовольство в рядах формирования, а источник в ПДС сообщил, что не исключены публичные заявления о несогласии с данным решением», — пишет издание.

Отметим, что скандал с кандидатом в депутаты от ПДС Натой Албот разгорелся после того, как полиция подтвердила, что в 2017 году у нее обнаружили наркотики во время проверки в кишиневском аэропорту.